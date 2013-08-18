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سعد الصغير: فيلم "شارع محمد علي" يناقش الواقع المعيشي للفنانين

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سعد الصغير: فيلم "شارع محمد علي" يناقش الواقع المعيشي للفنانين سعد الصغير: فيلم "شارع محمد علي" يناقش الواقع المعيشي للفنانين

كتب : أ ش أ منذ 32 دقيقة

قال المطرب سعد الصغير إن فيلمه الجديد "شارع محمد على"، يناقش الواقع المعيشي للفنانين في ، بخاصة من يعملون في شارع محمد على الذي يضم عددا كبيرا من الموسيقيين والفنانين والفنانات.

وأضاف الصغير إنه كان من المقرر أن يبدأ التصوير عقب إجازة عيد الفطر، غير أن الأحداث الراهنة أجلت التصوير لحين استقرار الأوضاع، مشيرا إلى أن هناك راقصات في شارع محمد علي يعملن أثناء فترات النهار في التجارة وفي الليل يعملن في مهنة الرقص بمبالغ زهيدة للغاية، لافتا إلى أن الفيلم سيناقش كل هذه الأمور. وأشار المطرب سعد الصغير إلى أن الفيلم سيضم عددا كبيرا من المطربين الشعبيين، منهم محمود الليثى وطارق الشيخ، إضافة إلى الفنانة دينا، موضحا أنه يجسد شخصية مطرب صاعد يخوض سباق اكتشاف المواهب فى برنامج تليفزيوني.

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