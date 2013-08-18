أمن القاهرة : فض اعتصام الاخوان بأحد مساجد باب الشعرية وإصابة ملازم أول بطلق نارى

أكدت مديرية أمن القاهرة أن الأجهزة الأمنية بالمديرية نجحت فى فض اعتصام بعض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي داخل مسجد أبوبكر بباب الشعرية، مشيرة إلى إصابة ملازم أول عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات الشرطة والمعتصمين.

وأوضحت مديرية أمن القاهرة – فى بيان لها اليوم الأحد – أن قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغا من الأهالى بقيام مؤيدى الرئيس المعزول المشتركين فى أحداث ميدان رمسيس بالتجمع والإحتماء داخل مسجد أبو بكر الكائن بشارع المنسى بدائرة القسم، مشيرة الى أن مباحث القسم انتقلت على الفور، وبالفحص تبين تواجد مجموعات من مؤيدى الرئيس المعزول داخل المسجد؛ حيث تم إسداء النصح والإرشاد لهم والسماح لهم بالخروج الآمن إلا أنهم لم يمتثلوا.

وأضافت أن المعتصمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المسجد تجاه القوات، مما اضطر القوات الى مبادلتهم اطلاق الأعيرة النارية والسيطرة عليهم وإجبارهم على الخروج من المسجد .. وأسفر تبادل اطلاق النار عن إصابة الملازم أول محمود حامد الضابط بمباحث فرقة عابدين بطلق نارى بالصدر والقدم اليمنى، وحجزه بمستشفى الشرطة بالعجوزة لإسعافه.

وأكدت مديرية أمن القاهرة أن القوات تمكنت بمساعدة الأهالى من ضبط 114من المعتصمين داخل المسجد من بينهم 18 سيدة، وبحوزتهم طبنجة عيار 9مم وعدة طلقات من ذات العيار، وكاميرا رقمية (ديجيتال) وجهاز لاب توب …. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ا.ش.ا