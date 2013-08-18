مباشر - المحمدي 0-2 تشيلسي .. شوط أزرق

من ركلة حرة صاروخية يضاعف لامبارد تقدم تشيلسي بتسديدة قوية سكنت شباك هال سيتي.

في الدقيقة 11 يتقدم أوسكار لتشيلسي بعد تبادل كرة رائع من الجبهة اليمنى لهال سيتي تصل الكرة للبرازيلي الذي سدد من فوق حارس هال سيتي.

أهدر فرانك لامبرد ركلة جزاء أولى لتشيلسي في الدقيقة السادسة تألق ألان ماكروجر وصدها.

يلعب أحمد المحمدي جناح هال سيتي الدولي أساسيا في مواجهة تشيلسي في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

ويقود المحمدي الجبهة اليمنى للنمور في خطة ستيف بروس لمواجهة جوزيه مورينيو العائد لتدريب الزرق في ستامفورد بريدج.

وعلى عكس المتوقع، قرر مورينيو البدء بالبلجيكي كيفن دي بروين على حساب أندريا شورلي.

وسيلعب الجناح الدولي المصري على أحد الثنائي دي بروين وأدين آزار واللذين يتبادلا الأدوار حسب ما ظهر في فترة الإعداد للموسم الجديد.

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