أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“المنظمات القبطية بأوروبا”: تصريحات رئيس ألمانيا ضد الإخوان نتيجة توضيحنا للوضع

Google+ Print
“المنظمات القبطية بأوروبا”: تصريحات رئيس ألمانيا ضد الإخوان نتيجة توضيحنا للوضع “المنظمات القبطية بأوروبا”: تصريحات رئيس ألمانيا ضد الإخوان نتيجة توضيحنا للوضع


> أصدر اتحاد المنظمات القبطية باوروبا بيانا أشاد فيه بإدانة “فولكر جاودر” رئيس الجمهورية الألمانية الشديدة لجماعة الإخوان، وأشار الاتحاد أن ذلك هو نتاج جهود الاتحاد المكثفة في البلدان الأوروبية عن وضع الصورة الصحيحة لما يحدث في أمام المجتمع الأوروبي ، وظهرت تلك الجهود في اللهجة السائدة للخطاب السياسي ولتقييم الأوضاع في مصر.

واضاف الاتحاد : “رئيس المانيا صرح أن جماعة الاخوان هى المسئولة عن العنف الموجود في مصر والمتمثل في مئات الضحايا ، والعنف المتصاعد ضد المسيحيين وحرق الكنائس والكثيرمن مظاهر العنف الأخرى، ورغم أن مرسي قد جاء بالإنتخابات إلا أنه قاد البلاد خطوة خطوة نحو الدولة الدينية لذا فمرسي والجماعة مسؤولون عن الوضع الحالي للبلاد”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية