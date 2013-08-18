“المنظمات القبطية بأوروبا”: تصريحات رئيس ألمانيا ضد الإخوان نتيجة توضيحنا للوضع



> أصدر اتحاد المنظمات القبطية باوروبا بيانا أشاد فيه بإدانة “فولكر جاودر” رئيس الجمهورية الألمانية الشديدة لجماعة الإخوان، وأشار الاتحاد أن ذلك هو نتاج جهود الاتحاد المكثفة في البلدان الأوروبية عن وضع الصورة الصحيحة لما يحدث في مصر أمام المجتمع الأوروبي ، وظهرت تلك الجهود في اللهجة السائدة للخطاب السياسي ولتقييم الأوضاع في مصر.

واضاف الاتحاد : “رئيس المانيا صرح أن جماعة الاخوان هى المسئولة عن العنف الموجود في مصر والمتمثل في مئات الضحايا ، والعنف المتصاعد ضد المسيحيين وحرق الكنائس والكثيرمن مظاهر العنف الأخرى، ورغم أن مرسي قد جاء بالإنتخابات إلا أنه قاد البلاد خطوة خطوة نحو الدولة الدينية لذا فمرسي والجماعة مسؤولون عن الوضع الحالي للبلاد”.