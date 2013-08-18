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محافظ الدقهلية خلال استقباله لأسقف المنصورة: المحبة هي أساس التعامل بين كل أبناء مصر

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محافظ الدقهلية خلال استقباله لأسقف المنصورة: المحبة هي أساس التعامل بين كل أبناء مصر محافظ الدقهلية خلال استقباله لأسقف المنصورة: المحبة هي أساس التعامل بين كل أبناء مصر

محافظ الدقهليه خلال إستقباله لإسقف المنصوره

استقبل المهندس عمر الشوادفى– محافظ الدقهلية نيافة الأنبا داوود اسقف المنصورة وتوابعها رافقه وفد من مطرانية الأقباط بالمنصورة ضم كلاً من القمص صاروفيم وديع وكيل المطرانية والقمص اليشع زكي كاهن بكنيسة المطرانية والأب مينا كاهن كنيسة الملاك ميخائيل والقس غبريال سكرتير نيافة الأنبا داوود والسيد يسري عزيز عضو المجلس الملي حضر اللقاء اللواء أحمد الإدكاوي وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة

وقدم نيافة الأنبا داوود والوفد المرافق له التهنئة للمهندس عمر الشوادفي لتوليه منصب محافظة الدقهلية وتوجه المحافظ بالشكر العميق لهم جميعاً مؤكداً على أن الدولة تفتح ذراعها للجميع مشيراً لأهمية عمق المحبة التي تربط أبناء مصر جميعاً مسلمين ومسيحيين على مر التاريخ مؤكداً أنه على جميع المواطنين أن يعملوا بتعاون وتكامل تام من أجل أن تحقق مصر نهضتها التامة في كافة المجالات بأيد أبنائها .

وأشار الشوادفى أن المصري القديم ساهم في الحضارة العالمية في كافة مجالات العلم والطب والجراحة وغيرها من المجالات مؤكداً ضرورة الاعتزاز بجذورنا جميعاً وأن نعمل سوياً من منطلق الحقوق والواجبات وأن يؤدي كل منا واجباته ثم يطلب ما له من حقوق .

وأوضح الشوادفى ضرورة قيام المسجد والكنيسة والمدرسة والإعلام بدورهم في توعية المواطنين بالأخلاقيات الصحيحة التي تستهدف تحقيق ما تهدف إليه مصر من نهضة وتنمية واستقرار وبيئة نظيفة من خلال السلوكيات الإيجابية .

وأكد الأنبا داوود أن الجميع سيعمل يداً واحدة على أرض الدقهلية من أجل تحقيق الخير والسلام لجميع أبناء الدقهلية .

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