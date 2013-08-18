ميناء شرق بورسعيد يستقبل أكبر حاوية في العالم

استقبل اليوم ميناء شرق بورسعيد لاول مرة الباخرة العملاقة ميرسك اسيور و التي تعتبر واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم و التي ستغادر القافلة الاولي اليوم في طريقها الي ميناء صلالة بسلطنة عمان قادمة من ايطاليا و هي من سفن الجيل الحديث .

يبلغ طولها 366 متر و عرضها 54 متر و غاطسها 14.5 متر و سيتم تفريع 2345 حاوية في محطة شركة قناة السويس للحاويات و تحمل الباخرة علم جزر المارشال .

ومن جانبه قال اللواء احمد نجيب شرف رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد أن استقبال الميناء للسفينة العملاقة يعتبر دلالة واضحة علي انتظام حركة العمل بالميناء و عدم تأثره بالأحداث التي تمر بها مصر .

وعلي جانب أخر قال شرق انه اتخذ عدة إجراءات تضمنت العمل بنظام الورديات داخل الميناء بما يضمن استمرار العمل بصورة طبيعية .

واكد ان ميناء شرق بورسعيد استقبل تليوم 7 سفن حاويات بينمكا استقبل ميناء غرب بورسعيد 6 سفن و هو معدل طبيعي للغاية .