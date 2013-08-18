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مظاهرة في غزة تطالب ‫مصر‬ بفتح معبر رفح بشكل دائم

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مظاهرة في غزة تطالب ‫مصر‬ بفتح معبر رفح بشكل دائم مظاهرة في غزة تطالب ‫مصر‬ بفتح معبر رفح بشكل دائم

أعرب المئات من المسافرين خلال مظاهرة نظموها أمام معبر رفح البري، اليوم الأحد، عن رفضهم لإغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح لأيام وفتحه لساعات محدودة.

وطالب المتظاهرون الجانب المصري بفتح معبر رفح بشكل طبيعي ودائم لسفر الآلاف من المرضى وأصحاب الحالات الإنسانية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها شعارات باللغتين العربية والإنجليزية، منها “نرفض أن تكون غزة سجناً كبيراً”، و”نعم لفتح معبر رفح”، و”ارحموا شعب غزة”، و”على المجتمع الدولي التدخل لفتح المعبر”.

وقال الشاب سليم، الذي يحمل إقامة في ، (رفض ذكر اسمه عائلته خشية من منعه من السفر): “قدمت إلى غزة قبل أشهر لأكمل دراستي الجامعية، وعند اقتراب انتهاء صلاحية الإقامة في السعودية قررت العودة لتجديد الإقامة ولكني منذ نحو أسبوع أحاول السفر دون جدوى بسبب بطء سير العمل على المعبر وإغلاقه في كثر من الأحيان”.

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