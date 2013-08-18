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دستورالمنوفية: لا انشقاقات بالحزب وسنعلن أسباب استقالة البرادعي

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دستورالمنوفية: لا انشقاقات بالحزب وسنعلن أسباب استقالة البرادعي دستورالمنوفية: لا انشقاقات بالحزب وسنعلن أسباب استقالة البرادعي

حزب الدستور

نفى أحمد أبو السعود أمين حزب الدستور بمركز وبندر منوف أن ما تردد حول وجود إنشقاقات بحزب الدستور وإستقالات بالحزب ، على خلفية إستقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبة كنائب لرئيس الجمهورية عقب أحداث فض إعتصامي رابعه العدويه والنهضه بالقوة ، مؤكدا أن كل ما تردد هو اشاعات الهدف منها إسقاط الحزب .

وأضاف أبو السعود أن استقالة الدكتور محمد البرادعى تقدم بها بعد فض الأعتصامات بالقوة والذى يرفضة والذى لم يتم اتخاذ رأية فية بشكل مباشر ، ما جعلة يتقدم باستقالتة حتى يتبرأ من كل أحداث العنف والدماء التى سالت على أرض .

وأوضح أحمد صبرى أمين العضويات بمركز منوف أن الحزب سيفتح باب التقدم للعضويات من خلال عمل فاعلية الجمعة القادمة وسيقوم بإعلان اسباب استقالة البرادعى امام الجميع ، وتوضيح الصورة كاملة ، ونبدأ فى تلقى عضويات جديدة للحزب .

وأشار صبرى إلى أن من تقدم باستقالتة لا ينتمى الى الحزب من الاساس ولم يتم ملىء استمارة عضوية له وانهم لا يؤمنون بفكرة وانما يؤمنون بالاشخاص ، مشيرا الى ان الحزب يؤمن بافكار وليس باشخاص وانهم مستمرون فى العمل تحت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية .

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