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محافظ الأقصر يجتمع مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية

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محافظ الأقصر يجتمع مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية محافظ الأقصر يجتمع مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية

محافظ الاقصر يجتمع مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية

اجتمع اللواء طارق سعد الدين محافظ الاقصر إجتماع اليوم مع أعضاء الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية والشعبية بالاقصر ، وذلك للتعارف ولهتنئته بالمنصب الجديد.

حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقه حداد علي ارواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا منذ اندلاع ثورة 25 يناير .

كما اوضحت القوي الثورية انه سيتم عقد إجتماع ، في الفترة القادمة مع محافظ الاقصر وذلك لمناقشه عدة قضايا ومشكلات وتشمل القضايا المتعلقه بالامن ، والصحة ، والتعليم ، والسياحة.

وأكد أعضاء الهيئة العليا أنه تم تحديد موعد ثابت شهريًا مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية والشعبية مع المحافظ والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر لمناقشة مشكلات المحافظة والحلول .

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء ممثلين عن كل من حزب “الدستور ، والتحالف الشعبي ، والمصري الديمقراطي ، والوفد ، والمصريين الأحرار ، وحزب الأحرار ، و المؤتمر .

كما حضر ائتلاف ثورة 25يناير بالأقصر ، وحركة تمرد ، والتيار الشعبي ، و ائتلاف أقباط ،ونقابة اصحاب البازرات ، ونقابه المراكب الشراعية وعدد من المستقيلن .

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