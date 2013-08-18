محافظ الأقصر يجتمع مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية

اجتمع اللواء طارق سعد الدين محافظ الاقصر إجتماع اليوم مع أعضاء الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية والشعبية بالاقصر ، وذلك للتعارف ولهتنئته بالمنصب الجديد.

حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقه حداد علي ارواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا منذ اندلاع ثورة 25 يناير .

كما اوضحت القوي الثورية انه سيتم عقد إجتماع ، في الفترة القادمة مع محافظ الاقصر وذلك لمناقشه عدة قضايا ومشكلات وتشمل القضايا المتعلقه بالامن ، والصحة ، والتعليم ، والسياحة.

وأكد أعضاء الهيئة العليا أنه تم تحديد موعد ثابت شهريًا مع الهيئة العليا لتكتل القوى الثورية والشعبية مع المحافظ والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر لمناقشة مشكلات المحافظة والحلول .

جدير بالذكر أنه حضر اللقاء ممثلين عن كل من حزب “الدستور ، والتحالف الشعبي ، والمصري الديمقراطي ، والوفد ، والمصريين الأحرار ، وحزب الأحرار ، و المؤتمر .

كما حضر ائتلاف ثورة 25يناير بالأقصر ، وحركة تمرد ، والتيار الشعبي ، و ائتلاف أقباط مصر ،ونقابة اصحاب البازرات ، ونقابه المراكب الشراعية وعدد من المستقيلن .