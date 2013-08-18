النيابة تنتهى من معاينة قسم الأزبكية بعد محاولة الإخوان اقتحامه



> انتهت نيابة شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد حزين مدير النيابة من معاينة قسم شرطة الازبكية عقب محاولة انصا رالرئيس المعزول محمد مرسى اقتحامه واحراقه يوم الجمعة الماضي.

وكشفت المعاينة احتراق محتويات الدور الثالث بالكامل والذى يوجد به مكتب الاحداث ، وجود تحطيم كراسى وفوارغ طلقات خرطوش ووجود طلقات نارية خارج القسم وداخله وتحطم نزافذ القسم ووجود زجاج.

كان ضباط وأفراد قسم شرطة الأزبكية قد فوجئوا صباح الجمعة الماضي ، بهجوم المئات من الإخوان، واعتلائهم كوبرى 6 أكتوبر وإطلاقهم الأعيرة النارية على قوات القسم فى محاولة لاقتحامه، إلا أن القوات بالاشتراك مع الأهالى تمكنوا من السيطرة على الموقف.

> وقد تكرر المشهد أكثر من مرة على مدار اليوم، وأسفر ذلك عن إصابة المقدم أحمد الأعصر رئيس مباحث القسم بطلقات خرطوش فى أنحاء متفرقة بالجسم.

كما أشعلوا النيران فى عمارة المقاولين العرب خلف قسم الأزبكية وهرعت ٤ سيارات للسيطرة على النيران، وجرت اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لجماعة الإخوان المسلحين الذين يحاولون اقتحام قسم الأزبكية وقوات الأمن .