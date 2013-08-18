أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فايز السعيد يستعد لجولة فنية جزائرية

Google+ Print
فايز السعيد يستعد لجولة فنية جزائرية فايز السعيد يستعد لجولة فنية جزائرية

سافر سفير الألحان الفنان فايز السعيد محلقاً إلى الجزائر بعد تلقيه دعوة للمشاركة في مهرجان "جميلة العربي" الجزائري في دورته التاسعة المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بو تفليقة وإشراف وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي ووالي ولاية سطيف محافظ المهرجان بالتعاون مع (الديوان الوطني للثقافة والإعلام)، ومن المقرر أن يحيي السعيد الحفلة الرسمية الرابعة ومسك ختام المهرجان.

وسيحل سفير الألحان ضيفاً على مهرجان المدينة الأثرية العريقة "جميلة" ممثلاً بلده دولة الإمارات العربية المتحدة بولاية سطيف الجزائرية ضمن كوكبة فنية براقة من بلدان عربية متنوعة تضم أسماء لامعة منها من بينها قيصر الغناء كاظم الساهر ووائل جسار والشاب خالد وصوفيا صادق ومعين شريف وعلي الديك ورويدا عطية.

ولن تقتصر زيارته الفنية على ولاية سطيف بل سيتبعها جولة فنية غنائية على مدن جزائرية أخرى يختتمها بحفلة جماهيرية كبيرة ضمن ليالي "سهرات الكازيف" بسيدي فرج على هامش المهرجان بتنظيم وإشراف وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام يشاركه فيها الفنان العراقي رضا العبدالله.

أهدى السعيد محبيه وعشاقه في الجزائر أبياتاً معبرة كتبها بنفسه حياهم فيها معبراً عن مودته لهم، وألقاها من خلال مقطع نشره على "يوتيوب"، وصفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، لتكون مقدمة لمفاجأة غنائية من ألحانه سيفتتح بها حفله الجماهيري الرسمي هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو| خبير عسكري: الجيش تعقب الإرهابيين في جبل الحلال بالأقمار الصناعية

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي

فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي