فايز السعيد يستعد لجولة فنية جزائرية

سافر سفير الألحان الفنان فايز السعيد محلقاً إلى الجزائر بعد تلقيه دعوة للمشاركة في مهرجان "جميلة العربي" الجزائري في دورته التاسعة المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بو تفليقة وإشراف وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي ووالي ولاية سطيف محافظ المهرجان بالتعاون مع (الديوان الوطني للثقافة والإعلام)، ومن المقرر أن يحيي السعيد الحفلة الرسمية الرابعة ومسك ختام المهرجان.

وسيحل سفير الألحان ضيفاً على مهرجان المدينة الأثرية العريقة "جميلة" ممثلاً بلده دولة الإمارات العربية المتحدة بولاية سطيف الجزائرية ضمن كوكبة فنية براقة من بلدان عربية متنوعة تضم أسماء لامعة منها من بينها قيصر الغناء كاظم الساهر ووائل جسار والشاب خالد وصوفيا صادق ومعين شريف وعلي الديك ورويدا عطية.

ولن تقتصر زيارته الفنية على ولاية سطيف بل سيتبعها جولة فنية غنائية على مدن جزائرية أخرى يختتمها بحفلة جماهيرية كبيرة ضمن ليالي "سهرات الكازيف" بسيدي فرج على هامش المهرجان بتنظيم وإشراف وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام يشاركه فيها الفنان العراقي رضا العبدالله.

أهدى السعيد محبيه وعشاقه في الجزائر أبياتاً معبرة كتبها بنفسه حياهم فيها معبراً عن مودته لهم، وألقاها من خلال مقطع فيديو نشره على "يوتيوب"، وصفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" و"تويتر" و"فيسبوك"، لتكون مقدمة لمفاجأة غنائية من ألحانه سيفتتح بها حفله الجماهيري الرسمي هناك.