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عمرو دياب مستاء من تسريب ألبومه

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عمرو دياب مستاء من تسريب ألبومه عمرو دياب مستاء من تسريب ألبومه

استاء النجم كثيراً من تسريب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "الليلة"، خاصة في ظل الأحداث السياسية المتلاحقة في الشارع المصري، والتي لا تسمح بنزول أغنياته، وهو لا يرغب في ذلك، وبحسب ما نقلته "أ.ش.أ" أنه تحدث هاتفياً مع سالم الهندي رئيس شركة "روتانا" لمعرفة أسباب تسريب الأغنيات، وعنف الهندي بشدة بسبب ما حدث، ولكن الهندي وعده بالبحث في الأمر ومعرفة السبب الحقيقي وراء تسريب الأغنيات سواء كانت من الشركة أم أثناء طباعة الألبوم.

وكان الجمهور فوجئ بتسريب كل من: "فوق من اللي أنت فيه"، و"وأهى حكايات"، و"عدت الأيام"، و"قولي إزاي أعيش"، بالإضافة لأغنيتي "الليلة"، وجرالي إيه" ليصل إجمالي الأغنيات على الإنترنت إلى 6 أغنيات وهي نصف عدد أغنيات الألبوم، أما الأغنيات المتبقية فهي: "خلينا لوحدنا"، و"مفيش منك"، و"عندي سؤال"، و"يا قلبها"، و"لفيتها بلاد"، و"حبيت يا قلبي"، و"سبت فراغ كبير".

مع العلم أن مدير شركة روتانا في سعيد الإمام ينفي ماتردد من اتهامات حول تسريب الشركة للألبوم.

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سيدتي

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