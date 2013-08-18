اتحاد النقابات الفنية يدين محاولات إشعال الفتن في مصر

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

أدان الاتحاد العام للنقابات الفنية، كل محاولات إشعال الفتن والفوضى والعنف والإرهاب التي تجري على أرض مصر حاليا، وكذلك الاعتداء على دور العبادة والمنشآت العامة والخاصة.

ودعا الاتحاد، في بيان له، كل الشرفاء من أبناء الوطن إلى مقاطعة قناة "الجزيرة مباشر مصر" التى وصها بـ "المشبوهة"، مضيفا: "نستشعر أن قناة الجزيرة جزء من مؤامرة على الشعب المصرى يجري تنفيذها حاليا.

كما دعا الاتحاد كل الشرفاء من الشخصيات العامة وغيرها إلى عدم الظهور على شاشة قناة الجزيرة، حتى لا يتم استخدامهم للترويج لهذه القناة التى تنشر الأكاذيب والمغالطات و تريد أن تنشر الخراب بالبلاد".