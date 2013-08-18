أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محادثات مباشرة جرت بين إسلاميى النهضة ومعارضين تونسيين فى أوروبا

Google+ Print
محادثات مباشرة جرت بين إسلاميى النهضة ومعارضين تونسيين فى أوروبا محادثات مباشرة جرت بين إسلاميى النهضة ومعارضين تونسيين فى أوروبا

أقر إسلاميو حركة النهضة الحاكمة فى تونس ومعارضو حركة نداء تونس اليوم الأحد، أنهم أجروا مباحثات سرية فى أوروبا هذا الأسبوع من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد منذ نحو شهر.

وأفاد الحزب المعارض فى بيان أن زعيم نداء تونس، رئيس الوزراء السابق الباجى قائد السبسى، عدو الإسلاميين، التقى "خلال جولته الأوروبية" زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى.

وأكد الغنوشى على فيسبوك أن اللقاء الذى انعقد فى 15 أغسطس كان "إيجابيا وصريحا" دون مزيد من التفاصيل بينما أفادت وسائل الإعلام التونسية أن اللقاء كان فى باريس.

وكشفت حركة نداء تونس (يمين الوسط) عن تلك المباحثات بعد كثرة "الإشاعات" فى حين نفى الغنوشى بشدة أن يكون غادر تونس لإجراء تلك المفاوضات.

ولم يوضح الطرفان لماذا فرضت السرية على ذلك اللقاء بينا تعانى تونس من أزمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو.

وحتى الآن كانت جبهة الخلاص الوطنى -وهو ائتلاف معارض غير متجانس- والنهضة ينفيان أى مفاوضات مباشرة وقالت نداء تونس فى بيانها إن الاجتماع مع الغنوشى نظم بالتوافق مع الشركاء فى الجبهة.

وكان المعارضون يرفضون أى مفاوضات طالما لم تستقل التى تقودها حركة النهضة الإسلامية بينما قالت الحركة أنها لن تستقيل، وقال الإسلاميون أنهم يرفضون أى مفاوضات طالما تستمر المعارضة فى المطالبة باستقالة الحكومة.

وعقدت حركة النهضة منذ السبت اجتماع برلمانها الداخلى لدراسة "مبادرات" تهدف إلى تسوية الأزمة بينما يرتقب عقد اجتماع مجددا مع الاتحاد العام التونسى للشغل.

ويطالب المعارضون بتشكيل حكومة تكنوقراط وحل المجلس الوطنى التأسيسى بينما قال الإسلاميون أنهم فقط مستعدون لتوسيع تشكيلة الحكومة لتضم أحزابا أخرى من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعتمد الاتحاد مدعوما بمنظمة أرباب العمل موقفا معتدلا يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط والإبقاء على المجلس الوطنى التأسيسى كى ينهى صياغة الدستور.

واتهمت الحكومة بأنها أخفقت فى المجال الأمنى فى وجه تنامى التيار السلفى وكذلك فى المجال الاقتصادى بينما كانت المطالب الاجتماعية فى صلب الثورة التونسية فى يناير 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول