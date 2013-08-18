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وزير الداخلية ينيب مساعده لحضور مراسم تخريج الفرقة التأهيلية الخامسة للترقي لكادر الضباط

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وزير الداخلية ينيب مساعده لحضور مراسم تخريج الفرقة التأهيلية الخامسة للترقي لكادر الضباط وزير الداخلية ينيب مساعده لحضور مراسم تخريج الفرقة التأهيلية الخامسة للترقي لكادر الضباط

أناب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ، مساعد أول الوزير رئيس المجبلس الأعلى للشرطة اللواء عماد نازك لحضور مراسم حلف اليمين الذى أقامته أكاديمية الشرطة اليوم الأحد بمناسبة تخريج 717 من طلبة الفرقة التأهيلية الخامسة للترقى لكادر الضباط لعام 2013 وذلك بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس .

حيث أدى الخريجون اليمين القانونية تمهيدا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

وأكد اللواء عماد نازك مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة ، خلال لقائه بالخريجين ، على التفانى فى أداء عملهم وبذل الجهد وحسن معاملة المواطنين باعتبار ذلك أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية ولما له من أهمية فى دعم جسور الثقة بين المواطن ورجل الشرطة ، وذلك فى إطار الانضباط وعدم التهاون مع أى مظهر من مظاهر الخروج عن الشرعية والقانون ومقتضيات الواجب الوظيفى.

أ ش أ

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