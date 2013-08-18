احذرى التبول اللاإرادى لطفلك قد يكون بسبب ضغطك النفسى عليه

تسأل قارئة، ابنى يعانى من التبول اللاإرادى ليلا، بالرغم من أننى أصر على أن يقوم بالتبول قبل أن ينام فما أسباب ذلك؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا:

> أحيانا تقوم الأم بمجموعة من التصرفات الخاطئة فى أثناء التعامل مع طفلها، فيدفعه ذلك للتبول اللاإرادى ويتمثل ذلك فى إصرارها على عقابه لعدم استخدامه القصرية الخاصة به، وقد تلجأ لضربه مما يدفعه إلى التبول اللاإرادى عندا فى والدته وفى أحيان كثيرة، قدرة الطفل على التحكم فى التبول قد تتأخر نتيجة الضغط على الطفل فيحدث خلل فى وظيفة العضلة القابضة للمثانة وفى أحيان كثيرة، ويتكرر ذلك كثيرا فى فصل الشتاء عندما يشعر الطفل بالبرد والكسل فى الليل، فيرفض الذهاب للحمام ويقرر التبول اللاإرادى.

وبجانب ذلك تأتى الضغوط النفسية من قبل الأم على الطفل عاملا مؤثرا وهاما فى دفع الطفل للتبول اللاإرادى فإذا كانت الأم تضايق الطفل هنا عليها أن تبحث عن حل لمواجهة المشكلة، حتى لا تنشئ طفلا عنيدا يحب التبول اللاإرادى حتى يزعجها ويرهقها ويضغط عليها بدلا أن تضغط عليه كل ذلك لابد من الانتباه له حتى تتمكن الأم من التعامل مع مختلف الانفعالات لطفلها.