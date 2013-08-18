تأثير مياه حمامات السباحة على البشرة وكيفية تفاديها؟

أرسلت قارئة تقول: أطفالى يمارسون السباحة بشكل منتظم فى حوض سباحة مغطى من الشمس، فهل الكلور المستخدم فى مياه حمامات السباحة له أضرار على البشرة؟ وكيف يمكن التعامل مع تلك الأضرار، وتجنب حدوثها؟

> تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: تكمن خطورة مياه حمامات السباحة فى احتوائها على نسبة عالية من الكلور، وهو مادة كاوية ومبيضة، وبالتالى تأثيره على البشرة يتمثل فى إصابتها بالجفاف الشديد، وأحيانا يلاحظ تكون بقع بيضاء على بشرة الأطفال، وهو ما يتم علاجه وتجنبه من خلال الحرص على الاغتسال جيدا فور الخروج من المياه وترطيب البشرة مباشرة بالكريمات المرطبة وبشكل يومى حتى فى حالة عدم النزول فى حمام السباحة.