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تعيين السفير إيهاب بدوي متحدثًا رسميًا باسم الرئاسة

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تعيين السفير إيهاب بدوي متحدثًا رسميًا باسم الرئاسة تعيين السفير إيهاب بدوي متحدثًا رسميًا باسم الرئاسة

قرر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تعيين السفير إيهاب بدوي، متحدثًا رسميًا باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، بأن السفير إيهاب بدوي يتسلم عمله هذا الأسبوع مُتحدثا رسميا باسم رئاسة الجمهورية.

وتخرج السفير إيهاب بدوي في جامعة ميريلاند بالولايات المُتحدة الأمريكية، وعمل دبلوماسيا بوزارة الخارجية عام 1991، وعمل في السفارة المصرية في باريس، ووفد الدائم في جنيف، وتولى منصب المُستشار الإعلامي المصري في باريس، ثم مديرا لمركز القاهرة للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا.

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