أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

سفير مصر لدى تركيا: عودتي لممارسة عملي مرتبطة بتغير سياسة أنقرة تجاه القاهرة

  • مصر
  • 20
Google+ Print
سفير مصر لدى تركيا: عودتي لممارسة عملي مرتبطة بتغير سياسة أنقرة تجاه القاهرة سفير مصر لدى تركيا: عودتي لممارسة عملي مرتبطة بتغير سياسة أنقرة تجاه القاهرة
قال عبد الرحمن صلاح، سفير لدى تركيا، إن عودته من جديد لأنقرة مرتبطة بتغير السياسة التركية تجاه مصر. وأضاف «صلاح» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن عودته للقاهرة للتشاور, مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا عملية إعادة تقييم للعلاقات المصرية التركية. وأشار إلى أن تصريحات السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، والتي أكد خلالها أن خطوة استدعاء سفير مصر لدى تركيا للقاهرة اتخذت ردًا على الموقف السلبي للحكومة التركية تجاه الشأن الداخلي لمصر وتجاوز مجرد التدخل إلى حدوث تأليب لدول العالم الأخرى ضد مصر, لافتًا إلى أن هذا الأمر يتناقض تمامًا ليس فقط مع علاقات الصداقة التي تربط بين مصر وتركيا، وإنما مع العلاقات الطبيعية التي تربط الدول أيضًا. وتابع: «للأسف الشديد انحازت التركية لجماعة الإخوان المسلمين, رغم أنها كانت ترتبط بعلاقات طيبة مع غالبية الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية المصرية». وأشار سفير مصر لدى تركيا إلى أن مصر وتركيا تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة، مؤكدًا أن حكومة «أردوغان» لخصت هذه الصداقة في جماعة الإخوان المسلمين فقط، على حد قوله. وأشار إلى أنه سبق أن حذر الحكومة التركية من أن صورتها ستتأثر كثيرًا لدى الرأي العام المصري، لافتًا إلى أن غالبية المصريين لديها الآن استياء شديد من تركيا، معربًا عن أمله في أن تتصرف الحكومة التركية بعقلانية وتعيد تقييم الموقف وتبتعد عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر. كان السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، قرر، الخميس، استدعاء السفير المصري في أنقرة للتشاور، على خلفية استدعاء الحكومة التركية لسفيرها في القاهرة للتشاور حول فض قوات الأمن لاعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني «رابعة والنهضة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية