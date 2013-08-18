أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

محافظة المنيا تناشد أبناءها الإبلاغ عن أي معلومات حول نهب «متحف ملوي»

  • مصر
  • 13
Google+ Print
محافظة المنيا تناشد أبناءها الإبلاغ عن أي معلومات حول نهب «متحف ملوي» محافظة المنيا تناشد أبناءها الإبلاغ عن أي معلومات حول نهب «متحف ملوي»

ناشدت محافظة المنيا جميع أبنائها الذين يملكون معلومات حول أعمال النهب التي وقعت بـ«متحف ملوي»، سرعة التوجه للأجهزة الأمنية للإبلاغ فورًا.

كما ناشدت المحافظة في بيان لها، الأحد، الأهالي الذين عثروا على قطع أثرية وبحوزتهم الآن سرعة إعادتها لمتحف الآثار بمنطقة الأشمونين، مشددة على عمل محضر التسلم والحصول على نسخة منه ونسخة من البطاقة الشخصية لمستلم القطعة، كما ورد في البيان.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوي العام بالمنيا قالت إن مشرحة المستشفى استقبلت، الخميس الماضي، جثة سامح أحمد عبد الحفيظ، 25 عامًا، موظف بمتحف ملوي.

وأضافت المصادر أن الموظف لقي مصرعه بطلقات نارية أودت بحياته في الحال، أثناء تواجده داخل مقر عمله بمتحف ملوي الأثري، حال قيام مجهولين باقتحام المتحف ونهب العديد من محتوياته.

ويضم متحف ملوي مئات القطع الأثرية النادرة من العصر المصري القديم والعصر اليوناني الروماني، بالإضافة لآلاف العملات المعدنية والذهبية الأثرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية