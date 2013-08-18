محافظة المنيا تناشد أبناءها الإبلاغ عن أي معلومات حول نهب «متحف ملوي»

ناشدت محافظة المنيا جميع أبنائها الذين يملكون معلومات حول أعمال النهب التي وقعت بـ«متحف ملوي»، سرعة التوجه للأجهزة الأمنية للإبلاغ فورًا.

كما ناشدت المحافظة في بيان لها، الأحد، الأهالي الذين عثروا على قطع أثرية وبحوزتهم الآن سرعة إعادتها لمتحف الآثار بمنطقة الأشمونين، مشددة على عمل محضر التسلم والحصول على نسخة منه ونسخة من البطاقة الشخصية لمستلم القطعة، كما ورد في البيان.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوي العام بالمنيا قالت إن مشرحة المستشفى استقبلت، الخميس الماضي، جثة سامح أحمد عبد الحفيظ، 25 عامًا، موظف بمتحف ملوي.

وأضافت المصادر أن الموظف لقي مصرعه بطلقات نارية أودت بحياته في الحال، أثناء تواجده داخل مقر عمله بمتحف ملوي الأثري، حال قيام مجهولين باقتحام المتحف ونهب العديد من محتوياته.

ويضم متحف ملوي مئات القطع الأثرية النادرة من العصر المصري القديم والعصر اليوناني الروماني، بالإضافة لآلاف العملات المعدنية والذهبية الأثرية.