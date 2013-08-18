عمال "كابو" المفصولون يعاودون الاعتصام المفتوح بمقر الشركة

أصدر عمال كابو المفصولون بياناً قالوا فيه، "بعد قيامنا بعمل التماس لرئيس مجلس إدارة الشركة، للنظر فى قرار إنهاء عقود 11 عاملاً بشركة كابو، وبعد طمأنة من الجميع بأن عودة الـ11عاملا أمر مفروغ منه، وأن الالتماس عبارة عن أمر شكلى وقرار عودتنا لا محالة، وبعد مماطلة من الإدارة دامت لمدة ما يقرب من أسبوع، خرج علينا مدير شئون الأفراد بأنه غير مسئول عن أى شىء، ونبه على العمال المفصولين بعدم التوجه إلى مكتبه مرة أخرى للسؤال عن أى شىء يخص العمال المفصولين دون إبداء أسباب، فقرر عمال كابو المفصولون العودة مرة أخرى للاعتصام السلمى داخل الشركة، وقاموا بتحرير محضر جديد لإثبات ذلك، وأنهم غير مسئولين عن أى عمليات تخريب بالشركة يتم إلصاقها بهم.

وناشد العمال كل مواطن شريف التضامن مع المفصولين ونشر قضيتهم وتحميل مسئولية تشريد 11 أسرة من عمال كابو للإدارة المتعسفة المتمثلة فى رئيس مجلس الإدارة عمرو الشرنوبى.

وأوضح العمال أن الاعتصام السلمى قد بدأ داخل الشركة ابتداء من اليوم 2013/8/18، وسيتم التصعيد بشكل سلمى حتى عودة العمال للشركة، وسلك كل الطرق القانونية للدفاع عن حقوق العمال المفصولين، ومنهم عمال كابو، بالإضافة إلى المشاركة فى كل الفعاليات والتصعيد الإعلامى ضد رئيس مجلس الإدارة.