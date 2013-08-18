محافظ الدقهلية يستقبل أسقف المنصورة وتوابعها

استقبل المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، نيافة الأنبا داوود أسقف المنصورة وتوابعها يرافقه وفد من مطرانية الأقباط بالمنصورة.

وضم الوفد كلاً من القمص صاروفيم وديع وكيل المطرانية، والقمص اليشع زكى كاهن بكنيسة المطرانية، والأب مينا كاهن كنيسة الملاك ميخائيل، والقس غبريال سكرتير نيافة الأنبا داوود، والسيد يسرى عزيز عضوالمجلس الملى.

وحضر اللقاء اللواء أحمد الإدكاوى وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة، وقدم نيافة الأنبا داوود والوفد المرافق له التهنئة للمحافظ لتوليه منصبه.

ووجه المحافظ الشكر للحاضرين، مشيراً لأهمية عمق المحبة التى تربط أبناء مصر جميعاً مسلمين ومسيحيين على مر التاريخ، داعيا جميع المواطنين أن يعملوا بتعاون وتكامل تام من أجل أن تحقق مصر نهضتها التامة فى كافة المجالات بأيد أبنائها.

وأشار المحافظ إلى أن المصرى القديم ساهم فى الحضارة العالمية فى كافة مجالات العلم والطب والجراحة وغيرها من المجالات، مشدداً على ضرورة الاعتزاز بجذورنا جميعاً وأن نعمل سوياً من منطلق الحقوق والواجبات، وأن يؤدى كل منا واجباته ثم يطلب ما له من حقوق .

وأوضح المحافظ ضرورة قيام المسجد والكنيسة والمدرسة والإعلام بدورهم فى توعية المواطنين بالأخلاقيات الصحيحة التى تستهدف تحقيق ما تهدف إليه مصر من نهضة وتنمية واستقرار وبيئة نظيفة من خلال السلوكيات الإيجابية.

ومن جهته أكد الأنبا داوود أن الجميع سيعمل يداً واحدة على أرض الدقهلية من أجل تحقيق الخير والسلام لجميع أبناء الدقهلية.