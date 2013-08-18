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عمال المحاجر يشكرون محافظ القليوبية لسرعة حل مشاكلهم

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عمال المحاجر يشكرون محافظ القليوبية لسرعة حل مشاكلهم عمال المحاجر يشكرون محافظ القليوبية لسرعة حل مشاكلهم

قدم عدد من ممثلى عمال المحاجر بمحافظة القليوبية خالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، على سرعة الاستجابة لشكواهم فى اليوم الأول من قدومه لديوان عام المحافظة بعد توليه منصب المحافظ، حيث قام بحل مشكلة عمال المحاجر، وقد وافق عبد الظاهر على عمل التسويات اللازمة لهم، وأن يحصلوا على دخل شهرى مستقر، وأن يتم ضم سنين الخدمة لهم طبقا للقانون ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

ومن جانبه، طالب محافظ القليوبية العمال بالجد والعمل لزيادة حصيلة المحاجر وبالتالى ينعكس ذلك على زيادة دخلهم الشهرى فى المستقبل، ونصحهم أن يخلصوا فى عملهم ليحصلون على نتيجة جهدهم.

لافتا إلى أنه أتى لمحافظة القليوبية من أجل خدمة الناس وحريص كل الحرص على حل مشاكلهم.

كان عمال المحاجر قد تظاهروا فى اليوم الأول من تولى المهندس عبد الظاهر محافظة القليوبية بسبب انخفاض مرتباتهم، على الرغم من تعيينهم على الباب الأول، وفوجئوا بأن مرتباتهم انخفضت بنسبة 70 % فمن كان يتقاضى 2000 جنيه قبل التعيين وصل راتبة إلى 600 بعد التعيين مما أثار حفيظة العمال وتظاهروا أمام المحافظة للمطالبة بسرعة إيجاد حل لعودة مرتباتهم كما كانت قبل التعيين.

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مصر 365