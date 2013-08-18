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بالصور.. مغادرات كبيرة للأفواج السياحية بمدن البحر الأحمر بسبب الأحداث

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بالصور.. مغادرات كبيرة للأفواج السياحية بمدن البحر الأحمر بسبب الأحداث بالصور.. مغادرات كبيرة للأفواج السياحية بمدن البحر الأحمر بسبب الأحداث

رصدت كاميرا "اليوم السابع" مغادرة كبيرة للوفود السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر السياحية، وخاصة الغردقة، من الجنسيات الأوربية المختلفة.

وجاءت مغادرات الوفود السياحية تنفيذاً لقرارات الدول التابعة لهم، من مغادرة مدن البحر الأحمر السياحية، تخوفاً من سوء الأوضاع والاشتباكات المدن المختلفة، مع العلم أن مدن البحر الأحمر، تعد من أكثر المدن التى تتمتع بحالة أمنية هادئة جداً وسيطرة أمنية عالية من قبل قوات الجيش والشرطة بجميع المناطق الحيوية وخاصة المطارات والموانئ المختلفة.

ومن جانبها أوقفت شركات السياحة الألمانية، والروسية والإيطالية رحلاتها تخوفاً من سوء الوضع الأمنى بمدن البحر الأحمر، وحثت الشركات الأوربية الوافدين عن طريقها والمستمرون بالمدينة من عدم الخروج من الفنادق.

وأكد مصدر من داخل مطار الغردقة أن الوضع بنسبة للرحلات السفر من مطار الغردقة سيئ جداً حيث إن أغلب الدول الأوربية، قامت بعمل جسر جوى من مطار الغردقة إلى المطارات الأوربية المختلفة وأن أعداد الوصول إلى المطار لا تتناسب مع أعداد الوصول السابقة.

وقال أحد السياح الروس عند مغادرته مطار الغردقة لــ اليوم السابع إننى قد أنهيت أجازتى ولم أغادر مدينة الغردقة تنفيذا لقرارات المغادرة، تخوفاً من حدوث أى طوارئ حيث أن مدينة الغردقة تعد أكثر المدن المصرية أماناً.

شنت ألمانية تدعى إنجا تعيش فى الغردقة، هجوماً حاداً على الإعلام الغربى واتهمته بالتحريض ضد العنف فى ، وقامت بجولة تطوعية فى شوارع المدينة دون توجه من أحد، وكان بصحبتها مصور وأثناء تجول هذه السيدة فى شوارع المدينة قامت بعمل اللقاءات المتعددة مع السياح من مختلف الجنسيات لتوضيح الصورة للإعلام الغربى.

ورفعت إنجا عددا من الفيديوهات على موقع اليوتيوب ليشهد العالم عن الأمان التى تشهده البلاد.
> قالت إنجا على حد ما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر إن ما دفعها لعمل هذه الفيديوهات حبها الكبير لمصر والغردقة بشكل خاص ولتدين هذه الهجمة الشرسة من الإعلام الغربى على مصر والبحر الأحمر مما يجعل السياح ينفرون منها.

وفى المقابل أمنت وحدات من القوات المسلحة، مداخل ومخارج مطار القاهرة وميناءى الغردقة سفاجا بتكثيف عدد من الأكمنة الأمنية داخل وخارج الطرق المؤدية للموانئ الجوية والبحرية بالمحافظة، وتشديدات أمنية موسعة من قبل الشرطة مع القوات المسلحة.

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مصر 365

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