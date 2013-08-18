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تعيين إيهاب بدوى متحدثًا إعلاميًا للرئاسة

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تعيين إيهاب بدوى متحدثًا إعلاميًا للرئاسة تعيين إيهاب بدوى متحدثًا إعلاميًا للرئاسة

قرر الرئيس عدلى منصور تعيين السفير إيهاب بدوى متحدثا إعلاميا باسم رئاسة الجمهورية.

كان أحمد المسلمانى  المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية قد أعلن عن ذلك اليوم الأحد،

تجدر الإشارة إلى ان أحمد المسلماني المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية صرح الإثنين الماضى بأن المتحدث الرسمي الجديد باسم رئاسة الجمهورية سيتسلم مهام عمله بالرئاسة خلال أيام.

وكان المتحدثان السابقان باسم الرئاسة الوزير مفوض عمر عامر والمستشار إيهاب فهمي قد تقدما بطلب لإنهاء انتدابهما برئاسة الجمهورية والعودة إلى ديوان وزارة الخارجية قبل أيام من عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.

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