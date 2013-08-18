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ألمانية تقوم بجولة تنشيطية للسياحة لمواجهة التحريض الغربي ضد مصر

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ألمانية تقوم بجولة تنشيطية للسياحة لمواجهة التحريض الغربي ضد مصر ألمانية تقوم بجولة تنشيطية للسياحة لمواجهة التحريض الغربي ضد مصر

اتهمت سائحة ألمانية الإعلام الغربى بالتحريض ضد وأكدت السائحة التي تدعي أنجا أنها تعيش فى الغردقة واتهمت الإعلام الغربي بالتحريض ضد العنف فى مصر، وقامت بجولة تطوعية فى شوارع المدينة دون توجيه من أحد، وأثناء تجولها  فى شوارع المدينة قامت بعمل لقاءات متعددة مع السياح من مختلف الجنسيات لتوضيح الصورة للإعلام الغربى.
> ورفعت أنجا عدداً من الفيديوهات على موقع اليوتيوب ليشهد العالم عن الأمان الذى تشهده البلاد.

وقالت أنجا، على حد ما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، إن ما دفعها لعمل هذه الفيديوهات حبها لمصر والغردقة بشكل خاص ولتدين هذه الهجمة الشرسة من الإعلام الغربى على مصر والبحر الأحمر، مما يدفع السياح إالى العزوف عن زيارتها.

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أونا

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