بالأرقام - وسط الزمالك.. والانهيار أمام أورلاندو

لعب خط وسط دفاع الزمالك الدور الأبرز في الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق الأبيض من أورلاندو بايرتس 4-1 يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا.

حلمي طولان المدير الفني للزمالك اعتمد على هاني سعيد بجوار نور السيد كمحوري ارتكاز دفاعي، ومعهما في وسط الملعب إسلام عوض وعمر جابر من أجل سد المساحات أمام هجوم أورلاندو.

لكن التوليفة التي اعتمد عليها طولان لم تحقق له مبتغاه، وكانت النتيجة خسارة ثقيلة.

فوسط الزمالك عانى من فشل في استخلاص الكرة من بين أقدام لاعبي أورلاندو، كما واجه مشكلة في التمرير السليم واستلام الكرة، وهو ما تظهره أرقام لاعبي وسط الزمالك في المباراة.

ويستعرض FilGoal.com إحصاءات وسط الزمالك في المباراة:

1- استخلاص الكرة

استخلص نور السيد وهاني سعيد الكرة من بين أقدام لاعبي أورلاندو سويا 19 مرة، إلا أن ذلك لم يمنع استقبال أربعة أهداف.

نور السيد لم يقدم الأرقام التي قدمها في مباراة الأهلي فيما يخص استخلاص الكرة، وهو ما يوضح الأزمة التي عانى منها الفريق الأبيض في مواجهة أورلاندو.

خاصة أن محوري دفاع الزمالك لم يجد الدعم الكافي من عمر جابر وإسلام عوض.

2- فقد الكرة

فقد محورا إرتكاز الزمالك الكرة 15 مرة أمام ضغط أصحاب الأرض، وهو رقم كبير كفيل بتفسير أسباب خسارة الزمالك.

وفقد عمر جابر وإسلام عوض سويا الكرة 20 مرة.

3- التمريرات

حافظ نور السيد على معدله الجيد في تمرير الكرات على الأرض لزملائه حيث مرر 57 كرة بشكل سليم باستثناء مرتين فقط، إلا أن ذلك لم يشفع للزمالك.

ولم يمرر لاعبو وسط الزمالك سوى كرتين طوليتين فقط بشكل سليم طوال المباراة.