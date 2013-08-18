«الشعوب والبرلمانات العربية» تدعو لمقاطعة منتجات «الدنمارك وهولندا وتركيا»

دعت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، الشعوب العربية قاطبة إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية والهولندية والتركية، نظرًا للدور الذي سمته بـ

المتآمر

لهذه الدول على مصر

وأكدت المنظمة في بيان لها، الأحد، أن دعوتها هذه سببها أيضًا «ما تتخذه هذه الدول من مواقف استفزازية غير محايدة مما يحدث في مصر، ودعمها للإرهاب الأسود الذي يحصد الأبرياء من المصريين الشرفاء». وقال الدكتور «عبد الله» إنه من الواجب اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سلامة الوطن وأراضيه وتمنع تدخل هذه الدول في أي شأن من الشؤون المصرية».