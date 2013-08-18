الإعلان عن إقليم “برقة” إقليما فيدراليا وإنشاء قوة لحمايته

أعلنت مجموعة ليبية بقيادة صديق الغيثى منالشباب الليبى فى برقة، الأقليم إقليما فيدراليا عاصمته بنغازى تحت إدارة ذاتية كاملة ضمن إطار الدولة الليبية.

وقالت المجموعة فى – بيان لها أذيع اليوم الأحد- أن الشريعةالإسلامية هى مصدر التشريع فى ليبيا..مشيرة إلى إنشاء قوة “دفاع برقة”لحماية الإقليم والمحافظة على أمنه.

وأضاف “البيان” أنه تم تشكيل مكتب سياسى يتولى مهمة إدارة الإقليم والإشراف على مؤسساته ويعطى صلاحيات رئيس الإقليم، وأنه تم تفويض إبراهيم سعيد جضران بمهام رئاسته.

وجدير بالذكر أن هذا الإعلان هو الثالث لسكان الإقليم الممتد جغرافيا من ما بعد مدينة سرت وحتى الحدود الليبية المصرية فيما يمتد جنوبا إلى الحدود التشادية والسودانية.

وكان سجين الرأى الليبى فى النظام الليبى السابق لمدة 31 عاما أحمد الزبير، وهو من عائلة الملك الراحل إدريس السنوسي، قد أعلن عن إنفصال إقليم برقة عن الدولة الليبية، فى السابق غير أن سكان المنطقة الشرقية.

أ ش أ