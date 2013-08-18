محافظة المنيا تطالب المواطنين بالإدلاء بمعلومات عن سرقة "متحف ملوى"

ناشدت محافظة المنيا جميع المواطنين الشرفاء الذين يملكون معلومات حول أعمال النهب، التى تمت بمتحف ملوى بمحافظة المنيا بسرعة التوجه للأجهزة الأمنية للإبلاغ فوراً.

كما تناشد المحافظة الأهالى الذين عثروا على قطع أثرية وبحوزتهم الآن سرعة إعادتها لمتحف الآثار بمنطقة الأشمونين، والتأكد من عمل محضر الاستلام وأخذ نسخة منه ونسخة من البطاقة الشخصية لمستلم القطعة.

وتتقدم المحافظة بالشكر لكافة الجهود الشعبية المبذولة لإعادة ممتلكات الدولة والصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى التى تبذل مجهودا ضخما بدافع وطنى ومنها صفحة "صالون ملوى الثقافى" .