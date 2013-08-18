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القبض على 7 من قيادات الاخوان بالاسماعيلية لاتهامهم في أعمال عنف

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القبض على 7 من قيادات الاخوان بالاسماعيلية لاتهامهم في أعمال عنف القبض على 7 من قيادات الاخوان بالاسماعيلية لاتهامهم في أعمال عنف

 

قال مصدر امنى مسئول بمدريرة أمن الاسماعيلية أنه ألقى القبض على عدد 7من قيادات الاخوان تنفيذا لقرار من النايبة بضبطهم لتحريضهم على القتل وأعما ل العنف وقا ل المصدر أنه  فى إطار إعادة فرض الشرعية وسيادة القانون ، بتكثيف التواجد الأمنى لضبط كافة صور الخروج عن الشرعية ، خاصةً فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتنفيذاً لقرار النيابة العامة فى المحضر رقم 2153/2013 إدارى قسم ثالث بضبط وإحضار بعض عناصر الإخوان المسلمين وبعض الأعراب الضالعين فى واقعة التعدى بالإتلاف والسرقة على مبنى المحافظة ، والتعدى على القوات المكلفة بتأمينه وإصابة بعضهم ، ووفاة آخرين من المدنيين وإحراق بعض السيارات .

تم الدفع بمأمورية برئاسة مدير إدارة البحث الجنائى ـ ضمت ضباط الإدارة وفرع الأمن العام وقوات الأمن المركزى بالإسماعيلية أسفرت عن ضبط إثنين من قيادات جماعة الإخوان بالإسماعيلية المُتورطين فى الواقعة والأحداث الجارية ، هما كلاً من  سليمان إ ع سن 50 مهندس حر مقيم عزبة أبوصبيح ــ دائرة مركز القنطرة غرب  ومحمود م إ سن 50 عضو مجلس شورى سابق مقيم شبين الكوم ــ دائرة قسم ثان  .

وأضاف المصدر أنه تم إستهداف عدد من قيادات الحماعة بانحاء المحافظة وهم  صلاح أ م سن 50 صاحب شركة مقاولات مقيم عزبة أبوراجح ــ دائرة مركز أبوصوير، حيث تبين عدم تواجده بالمنزل ، وعثر على سلاح نارى عبارة عن ( طبنجة حلوان ) عيار 9 مم والتى تبين من الفحص بأنها مرخصة للمتهم  وسليمان م س سن 52 مقاول مقيم الإفرنج ــ دائرة قسم أول ، وتبين هروبه ومحمود أ ش سن 52 مهندس كهربائى مقيم روض الصولى ــ دائرة مركز أبوصوير ، وتبين هروبه وقد عثر بمنزله على جهاز لاب توب ، وبعض المستندات ــ جارى فحصها

وتم التحفظ على المتهمان والسلاح النارى وبعرضهما على النيابة العامة باشرت التحقيق وقررت حبسهما خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق  .

وقال المصدر أنه ذات الإطار وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية ، مفاداها تواجد بعض الغرباء من المُنتمين لجماعة الأخوان المسلمين ، بفندق بورسعيد الكائن بشارع الثلاثينى ــ دائرة القسم دون إثبات ذلك بدفتر نزلاء الفندق وعلى الفور تم الدفع بمأمورية أسفرت عن ضبط كل من  أحمد م ا سن 31 كاتب بشركة الاستثمار والتنمية بالصالحية الجديدة مقيم عزبة أبوالسيد ــ دائرة مركز القصاصين الجديدة ” أحد العناصر النشطه لجماعة الاخوان المسلمين ” مطلوب للتنفيذ عليه فى عـ3ـدد قضايا بتهمة ” شيك ”  ، أحمد ع م سن 36 – حاصل على دبلوم زراعة مقيم عزبة أبوالسيد ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 4378/2012 جنح التل الكبير والمحكوم فيها بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه بتهمة ” تبديد ”  ، محمد س م سن 39 محاسب بشركة أدوية مقيم مقيم ذات الناحية مطلوب للتنفيذ عليه فى عـ5ـدد قضايا بتهمة ” تبديد ”  ، أحمد س م سن 37 باحث لشركة القناة لتوزيع الكهرباء مقيم ذات الناحية مطلوب للتنفيذ عليه فى عـ 5 ـدد قضايا بتهمة ” تبديد ”  ، على ح ح سن 40 سائق مقيم عزبة العهدة ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب للتنفيذ عليه فى عـ3ـدد قضايا بتهمة ” تبديد ”  ،  عبدالسلام م م سن 33 – حاصل على دبلوم صنايع مقيم عزبة أبوالسيد ــ دائرة مركز القصاصين .

 

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