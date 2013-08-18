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تشكيلة الأطفال من فن البوب خلال فترة الستينات

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تشكيلة الأطفال من فن البوب خلال فترة الستينات تشكيلة الأطفال من فن البوب خلال فترة الستينات

تتميز مجموعة الأطفال الصغار بألوانها الجريئة والمفعمة بالبهجة والتفاؤل، وإكسسواراتها التي تعكس روح المرح، عبر استخدام طيف واسع من الألوان المشرقة المستوحاة من فن البوب السائد خلال فترة الستينات، والكتب الهزلية القديمة التي كانت تعتمد استخدام ألوان النيون الصارخة.

ويسهم هذا الوحي اللوني في تحويل قمصان الـ«تي شيرت» المزدانة بالطبعات الجرافيكية، والخطوط والأنسجة مربعة النقوش إلى ملابس عملية جذابة. وتستحضر هذه التشكيلة المشابك المدرسية بطريقة إبداعية مبتكرة عبر إرفاقها بباقة من الإكسسوارات الرائعة.
وتتضمن القطع الأساسية في تصاميم البنات بنطلونات الدينيم الملونة، والسترات الصوفية المزدانة بتفاصيل مبتكرة، في حين توفر العلامة للصبيان باقة من البنطلونات الملونة، وقمصان الـ«تي شيرت» الموشاة بطبعات جرافيكية، والبلوزات المزدانة بخطوط جريئة مع ياقات على شكل حرف ««V، فضلاً عن السترات الصوفية المزينة برسومات مضحكة.

وتنطوي مجموعة الفتيات على تصاميم مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي مثل: الفساتين ذات التنانير الكاملة، وبنطلونات الجينز الضيقة عند الكاحل. وتشكل هذه التصاميم الخيارات الأمثل لارتياد المدرسة مع الحفاظ في الوقت نفسه على طابع الأنوثة، حيث تضم قطعها الأساسية بنطلونات الجينز المزدانة بطبعات وألوان مشرقة، وقمصان الـ«تي شيرت» المزينة برسوم على شكل قلب جميل.
وتزخر المجموعة بمزيج من التطريزات وقطع الجينز ذات الألوان المشرقة، وهو ما يتناغم مع التصاميم المدرسية الكلاسيكية، التي استوحيت من أسلوب نجوم الروك الأمريكيين. وتضفي التشكيلة كذلك طابعاً مبتكراً على القطع المدرسية، كما يبدو واضحاً في أقمشتها وتصاميمها المميزة.

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سيدتي