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الجامعة العربية تدين تفجير البحرين

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الجامعة العربية تدين تفجير البحرين الجامعة العربية تدين تفجير البحرين

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، التفجير الذى وقع فى قرية الدير فى مملكة البحرين، والذى أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن.

واستنكر العربى، فى بيان صحفى، وقوع مثل هذه الأعمال "الإرهابية" التى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، متمنياً تمام الشفاء لرجال الأمن المصابين.

وأكد الأمين العام على موقف الجامعة العربية الثابت بنبذ العنف بمختلف أشكاله وصوره، داعياً الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للكشف عن مرتكبى هذا العمل الإجرامى وتقديمهم إلى العدالة، حفاظا على استتباب الأمن والاستقرار بالبلاد.
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