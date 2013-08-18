وفاة Lisa Robin Kelly عن عمر 43 بسبب الإدمان

توفيت الممثلة الأمريكية Lisa Robin Kelly التي اشتهرت في مسلسل "That '70s Show"، عن عمر 43 سنة بعد معاناتها من الإدمان لسنوات.

وصدر بيان عن المتحدث باسم الممثلة جاء فيه إن Lisa Robin Kelly، التي أدت دور الأخت الكبرى لشخصية "إيريك فورمن" في المسلسل، توفيت خلال نومها ولا تزال أسباب الوفاة غير معروفة.

وأضاف أن "Lisa ذهبت طوعياً إلى مركز علاج في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن كانت تصارع مشاكل إدمان خلال السنوات القليلة الماضية".