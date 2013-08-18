Rihanna تتخطى حبها لـ Brown بفنان آخر

صرحت المغنية Rihanna في وقت سابق من هذا الشهر بأنها غير مستعدة تماماً للارتباط بأي شخص حالياً، فقد عانت مؤخراً من انفصالها عن حبيبها Chris Brown، وتريد أن تأخذ وقتاً طويلاً لتعود إلى طبيعتها، لكن هذه التصريحات لم تدم طويلاً حيث شوهدت النجمة السمراء تقبل المغنيA$AP .

ورصدت Rihanna تتقرب من A$APبعد انتهاء تصويرهما كليبهما الجديد، وتمكنت عدسات الكاميرا من التقاط صورة لـ Rihanna وهي تقبل A$AP في موقع تصوير كليبهما في نيويورك.

يذكر أن Rihanna أنهت علاقتها بـ Chris Brown هذه المرة إلى الأبد.