الإسراع فى تناول الطعام يضر جسم الإنسان

أرسل قارئ يسأل، تعودت خلال دراستى وخلال عملى على تناول طعامى ووجباتى بكل سريع جدا بل إننى مفرط فى السرعة بل أصبحت معروفا بين أفراد أسرتى والمقربين بسرعتى فى الطعام وإننى أول من يقوم من على الطعام؟ وأريد أن أتوقف عن هذا العادة؟ فماذا أفعل؟

أكد الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جميعة أصدقاء الكبد بلندن، أن على السائل التوقف بأسلوب طبى مدروس عن السرعة فى تناول التغذية وشرب المشروبات لأن التمسك بهذا الأسلوب يضر الجسم كثيرا فى حين أنه لا يفيده على الإطلاق.

فلا توجد هناك فوائد أو مبررات لتناول الطعام بسرعة شديدة وإذا تم الإفراط فى تناوله بسرعة أكبر أصبح هذا أمر خطير، ونتعجب ممن يحرصون دوما على التناول بشكل سريع وغريب ومبالغ فيه، لأن تناول الطعام فى أغلب الأحيان ومهما كان الإنسان جائعا لا يستغرق من الوقت الكثير كما يعتقد الآخرون، حيث إن كانت لديه ظروف دراسة أو جيش أو طبيعة عمل أو مهنة تحتم عليه تناول الطعام بشكل بسرعة فائقة.

وبطريقة تعتمد على الخطوات التمهيدية يجب أن يبدأ الإنسان فى إجبار ذاته على تناول الطعام بشكل أقل سرعة وأن يقوم بتحديد وقت تقريبى لتناوله الطعام، ويجبر نفسه على أن يتخطاه بنصف الوقت، وبعد ذلك يتخطاه بالضعف ثم بالأضعاف ليجد نفسه قادرا على تناول الطعام بعد ذلك بشكل عادى وهادئ.

ولا يجب أن يترك الإنسان هذه الشروط مهما كانت الضغوط المهنية أو ضغوط الدراسة أو الاكتئاب، فعليه أن يلتزم بالقواعد ولا يتخطاها فيجد نفسه بعد ذلك يقوم بها بشكل طبيعى جدا.