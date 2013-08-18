الصحة تنفي تلوث المياه بالمنيا

أكدت وزارة الصحة أن ما يتم إثارته من بعض الفئات عن عدم صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي وتلوثها فى 7 قرى بمحافظة المنيا، لا أساس له من الصحة.

وقالت الوزارة – فى بيان لها اليوم الأحد – إنه “تمت مراجعة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة وتم التأكد من عدم وجود حالات تعانى من إسهال أو نزلات معوية زيادة عن المعدلات الطبيعية، كما تم مراجعة نتائج عينات المياه في الفترة السابقة من تلك الأماكن ووجد مطابقتها للاشتراطات الصحية، كذلك تم أخذ عينات (88 عينة) اليوم بعد ورود تلك الشائعات لفحصها والتأكد من صلاحيتها”.

ودعت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق خلف أية شائعات وأن ما يصدر من شائعات فهى من أشخاص غير مسئولة ولها مصالح شخصية لإثارة البلبلة والرأى العام وإشاعة الخوف والذعر بين المواطنين، مؤكدة التزامها التام بمتابعة ومراقبة مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها وسلامتها للاستهلاك الأدمى.

وأوضحت وزارة الصحة بأنها تقوم بدورها فيما يخص مراقبة مياه الشرب على مستوى الجمهورية من خلال: وضع المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب، والاستخدام المنزلى استرشادا بإرشادات منظمة الصحة العالمية، وكذلك وضع المواصفات الواجب توافرها في مآخذ محطات مياه الشرب الشروط الواجب توافرها في مواقع الآبار الجوفية – الطرق المسموح بإتباعها في المعالجة، بالإضافة إلى المرور الدورى والميدانى على عمليات مياه الشرب ومتابعة مراحل التنقية والمواد المستخدمة في التنقية وقياس نسب الكلور في طرود العمليات وأطراف الشبكة وأخذ عينات دورية من مأخذ وطرود وشبكات العمليات وتحليلها في المعامل الإقليمية التابعة لها في المحافظات.

وأكدت الوزارة بأنها تقوم بالمرور الميدانى على الفور في حالة ورود أية شكاوى وفحص الشكوى وعمل المسح البيئى اللازم وأخذ العينات اللازمة..مشيرة إلى أنه فى حالة وجود أى قصور في محطات المياه والشبكات ينتج عنه تلوث للمياه أو ورود نتائج عينات غير مطابقة لمعايير مياه الشرب يتم إخطار الجهات المعنية لتلافى أوجه القصور في عمليات المياه والشبكات التى أدت إلى عدم المطابقة.

أ ش أ