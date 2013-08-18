محمد بن راشد يتفقد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم بزيارة تفقدية لمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رافق سموه خلالها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة اللواء ناصر خريباني النعيمي الامين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من المرافقين.

وقد رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الجولة في إدارات وأقسام إدارة الاقامة سعادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الذي شرح لسموه ومرافقيه آلية العمل وأنجازات المعاملات للمراجعين لقسم الإقامة وأذونات الدخول التي تشمل الزيارة والعمل.. وتوقف سموه عند بعض(الكاونترات) في القسم وآطمأن على سير العمل والتسهيلات التي تقدمها الإدارة للجمهور من خلال إنجازات المعاملات بزمن قياسي حرصا على مصالح الناس وعدم تعطيلها .. ثم اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على قسم ( الأون لاين) لإنجاز المعاملات الكترونيا لتوفير الوقت والجهد على المراجعين ذوي العلاقة.

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