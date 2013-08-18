محافظ السويس الجديد: خطط مستقبلية لحل مشاكل المواطنين بكافة المواقع

تفقد اللواء العربي احمد يوسف السروى محافظ السويس الجديد ديوان عام المحافظة للاطمئنان على سير العمل داخل ادارات محافظة السويس وحث المحافظ العاملين بالديوان العام على بذل الجهد من اجل خدمة و حل مشاكل اهالي السويس في كل المواقع.

كما التقى المحافظ ببعض اهالي السويس امام الديوان العام واستمع الى عدد من المشاكل العامة و الخاصة و وعد ببحث المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها وأكد المحافظ ان الفترة القادمة ستشهد طفرة في الخدمات وسيتم عمل عدد من الخطط لمواجهة المشكلات التي تؤرق شعب السويس مثل الصرف الصحي والقمامة والطرق والمواصلات مشيرا الى ان محافظة السويس كانت الشرارة الاولى لثورة 25 يناير 2013وكانت لها النصيب الاكبر في ثورة 30 يونيو 2013 لذا يجب علينا تكريم شعب السويس و الوقوف معه و عمل خطط مستقبليه للنهوض بمدينة السويس حتى تعود عروس البحر الاحمر .

و من ناحية اخرى اعطى اللواء العربى احمد يوسف تعليماته لمدير التربية و التعليم بالاستعداد لاستقبال العام الدراسى من خلال صيانه المدارس و تنفيذ نشرات النقل الخاصة بالمدرسين لسد العجز فى المدارس المختلفه و توفير المقاعد و الكتب المدرسية .