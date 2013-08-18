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القبض على 104من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية بأسيوط

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القبض على 104من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية بأسيوط القبض على 104من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية بأسيوط

أعتقلت قوات الأمن بأسيوط ، عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشريعة وأعضاء بالإخوان وهم أسامة مدثر عضو المكتب الإداري لإخوان أسيوط، ومحمودعبدالتواب، خالد جمال من مركز ديروط.و من مدينة أسيوط اعتقلت قوات الأمن محمد عمر أبوغدير المحامي، والدكتورعبد الفتاح أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط .

كانت قوات الأمن قد اعتقلت مساء أمس د. محمد عبد الباقي – مدينة أسيوط ، و د.وحيد محمد حسن – مدينة أسيوط و د .علاء الدين محمد سيد أستاذ بتربية رياضية جامعة أسيوط- مدينة أسيوط .وداهمت قوات الأمن منازل عدد من قيادات الإخوان، لم يكونوا متواجدون بالمنزل وقتها، ومنهم : د.جلال عبدالصادق –مسئول المكتب الإداري لإخوان أسيوط، و أيمن إبراهيم منسق التحالف الوطني لدعم الشرعية بأسيوط، مدينة أسيوط تم مداهمة منازل كل منهم : محمد نعيم مصبح من مركز القوصية، د.محمد عبد الرازق، وأحمد المقدم ، و د.فريد محمد رفعت من مركز منفلوط.
> بينما تم اعتقال الشيخ محمد إبراهيم محفوظ – القوصية يوم 17 من الشهر الجاري.
> كما اعتقلت قوات الأمن أيضاً 71 من المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرة يوم 15 من الشهر الجاري، و16 متظاهر يوم جمعة الغضب.

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