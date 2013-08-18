أستاذ جامعي بالمنوفية يعتدي على ميكانيكي رفض نقود مطبوع عليها “مرسي رئيسي”

قام صاحب ورشة ميكانيكا مقيم يمدينة قويسنا بتحريرمحضراً ضد أستاذ جامعى متفرغ منتمى لجماعة الإخوان المسملين لقيامة بالتعدى علية عقب رفضه أخذ مبلغ مالى مدون عليه عبارة ” مرسى رئيسى ”

حيث تبين ورود بلاغ من حامد عبد الحميد45 سنة صاحب ورشة شكمان بمدينة قويسنا ومقيم بقرية أبنهس بحضور أحد الأشخاص إلى الورشة لإصلاح سيارتة ماركة هيونداى إكسل تحمل لوحة معدنية خلفية فقط وعقب إصلاحها قام بإعطائه مبلغ مالى قدره 130 جنيهاً فئات مختلفة ” مدون عليها مرسى رئيسى ” وعند رفض استلام المبلغ قام بالتعدى عليه بالضرب.

وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبطه وتبين أنه يدعى على احمد شلبى 60 سنة استاذ متفرغ بمركز البحوث الزراعية بالجيزة وعثر بحوزته على صورتان للمعزول مرسى وعدد 3 صور أخرى مدون عليها مرسى رئيسى وصور قتلى مدون عليها مجزرة الحرس الجمهورى وصورة مدون عليها (سيسي سيسى مرسى رئيسى) وغيرها .

كما ضبط بحوزته عصا شومة وسكين أبيض وبمواجهته اعترف بحصوله على تلك المضبوطات أثناء تواجده بإعتصام رابعة العدوية وتم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات ، تم تحرير محضر يحمل رقم 23312 جنح مركز قويسنا لسنة 2013 وجارى العرض على النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة .