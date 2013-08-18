ما مشاكل اضطرابات الكلام لدى الأطفال؟

قال الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ العلاج النفسى ورئيس قسم الدراسات النفسية - جامعة عين شمس، إن أسباب مشاكل اضطرابات الكلام عند الأطفال يرجع إلى أسباب عضوية ونفسية وبيئية.

وأوضح أن الأسباب العضوية كنقص اختلال الجهاز العصبى المركزى واضطراب الأعصاب المتحكمة فى الكلام، مثل اختلال أربطة اللسان، وإصابة المراكز الكلامية فى المخ بتلف أو نزيف.

و" تابع" أما الأسباب النفسية هى الأسباب الغالبة على معظم حالات عيوب النطق، كما أنها تصاحب أغلب الحالات العضوية، ومن هذه الأسباب القلق النفسى، الصراع، عدم الشعور بالأمن والطمأنينة، المخاوف، الوساوس، الصدمات الانفعالية، الشعور بالنقص وعدم الكفاءة.

وأخيراً الأسباب البيئية كتعلم عادات النطق السيئة دون أن يكون الطفل يعانى من أى عيب بيولوجى سوى اللسان أو الأسنان والشفة.

وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى كتأخر نمو الطفل بسبب ضعفه العقلى، أو لوجوده فى بيئة تتعدد فيها اللغات واللهجات فى وقت واحد.