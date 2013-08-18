بالصور| إليسا تتألق في مهرجان "أعياد بيروت"

كتب : هشام أمين منذ 24 دقيقة

أحيت المطربة اللبنانية إليسا مساء أمس حفلا كبيرا ضمن مهرجانات "أعياد بيروت" للسنة الثانية على التوالي.

بدأت اليسا الحفل بتقديم التعزية إلى عائلات ضحايا تفجيرات لبنان الأخيرة، وقدمت أغنية "وطني" للسيدة فيروز، وغنّت إليسا عدد من أشهر أغانيها منها "على بالي" و"أسعد وحدة" و"كرهتك أنا". وكانت مفاجأة إليسا للجمهور حضور نجم برنامج "إكس فاكتور" أدهم نابلسي والذي غنى مع إليسا على المسرح.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم الإعلامية وفاء الكيلاني، والإعلامي نيشان، مقدمة برامج "أرب أيدول" أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب، المخرج سليم الترك، المخرج كميل طانيوس، المخرجة ميرنا خيّاط وزوجها طوني أبو الياس، الصحفية نضال الأحمدية، الإعلامية ريما نجيم، والكاتبة سهام الشعشاع.