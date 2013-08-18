فلسطين وأمريكا يوقعان اتفاقية دعم الموازنة الفلسطينية بـ 148 مليون دولار

وقع رئيس الوزراء الفلسطينى رامي الحمد الله ، والحكومة الأميركية ممثلة بالقنصل الأميركي العام مايكل راتني، صباح اليوم الأحد ، اتفاقية تحويل دعم مالي لموازنة السلطة الوطنية بقيمة 148 مليون دولار.

حضر حفل التوقيع وزير المالية الفلسطينى شكري بشارة ، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ديفيد هاردن.

وخلال مراسم التوقيع ، أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى بالدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للشعب الفلسطينى ، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم في تمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم.

من ناحيته ، أكد القنصل الأميركي العام التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية ، وجهود رئيس الوزراء وحكومته بالنهوض بمؤسسات الدولة ، موضحا ان هذه المساعدات هي دليل على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد والشعب الفلسطيني.

بدوره أعرب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ديفيد هاردن عن سعادة الوكالة لمواصلة جهودها لمساعدة الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 1994 ما يزيد على 3ر4 مليار دولار، توزعت في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والموارد المائية والبنية التحتية إضافة إلى دعم القطاع الخاص وبرامج أخرى.

أ ش أ