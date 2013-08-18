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ضبط موظف أطلق النار أثناء مشاركته بمسيرة للإخوان بحدائق القبة

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ضبط موظف أطلق النار أثناء مشاركته بمسيرة للإخوان بحدائق القبة ضبط موظف أطلق النار أثناء مشاركته بمسيرة للإخوان بحدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على متهم قام بإطلاق النيران على المواطنين أثناء مشاركته في مسيرة للإخوان بمنطقة حدائق القبة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، مفادها وجود السيارة رقم (ط ج أ 96784 ) كان مستقلوها يشاركون في مسيرة تابعة للإخوان بدائرة قسم شرطة الحدائق ويطلقون أعيرة خرطوش تجاه المواطنين بشارع تقسيم أرض الرقابة بالحدائق.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، قامت الخدمات السرية برصد مالك السيارة من على بعد ، وفور وصوله لاستقلالها تم ضبطه وتبين أنه يدعى محمد أحمد م. ( 45 سنة موظف بالهيئة العامة للبترول) ومقيم بالمطرية وموطنة الأصلي برأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12م ، و10 طلقات و20 كفن متوفيين.. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

أ ش أ

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