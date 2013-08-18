أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أورلاندو: 4 أهداف في الزمالك؟ لا يمكن طلب أكثر من ذلك

Google+ Print
مدرب أورلاندو: 4 أهداف في الزمالك؟ لا يمكن طلب أكثر من ذلك مدرب أورلاندو: 4 أهداف في الزمالك؟ لا يمكن طلب أكثر من ذلك

يشعر روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس بالرضا على أداء لاعبيه بعد الفوز على الزمالك 4-1، إلا أنه اعترف بصعوبة مواجهته في .

وتغلب أورلاندو على ضيفه الزمالك 4-1 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال دي سا عقب المباراة فيما أبرزته وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا: "شعرت بالإحباط بعدما سجل الزمالك، فاعتقد أننا فقدنا التركيز قليلا حينها وهو ما لم نتطور فيه بعد".

وتابع "ربما لا نمتلك فرصة للعودة بهذه الطريقة في مباريات أخرى، ولذلك علينا أن نبتعد عن مثل تلك الأخطاء مستقبلا".

واستدرك مضيفا "ولكننا سجلنا أربعة أهداف في الزمالك، ولا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 1-1، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في النصف الثاني.

وأضاف دي سا "ستكون مواجهة الزمالك في مصر صعبة، واعتقد أنهم سيستعدون لنا جيدا، ولكننا أقوياء وأتمنى أن نوصل تلك الانطلاقة".

ويتصدر أورلاندو المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن ليوبار والأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية