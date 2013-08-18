مدرب أورلاندو: 4 أهداف في الزمالك؟ لا يمكن طلب أكثر من ذلك

يشعر روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس بالرضا على أداء لاعبيه بعد الفوز على الزمالك 4-1، إلا أنه اعترف بصعوبة مواجهته في مصر.

وتغلب أورلاندو على ضيفه الزمالك 4-1 في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال دي سا عقب المباراة فيما أبرزته وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا: "شعرت بالإحباط بعدما سجل الزمالك، فاعتقد أننا فقدنا التركيز قليلا حينها وهو ما لم نتطور فيه بعد".

وتابع "ربما لا نمتلك فرصة للعودة بهذه الطريقة في مباريات أخرى، ولذلك علينا أن نبتعد عن مثل تلك الأخطاء مستقبلا".

واستدرك مضيفا "ولكننا سجلنا أربعة أهداف في الزمالك، ولا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك".

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 1-1، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في النصف الثاني.

وأضاف دي سا "ستكون مواجهة الزمالك في مصر صعبة، واعتقد أنهم سيستعدون لنا جيدا، ولكننا أقوياء وأتمنى أن نوصل تلك الانطلاقة".

ويتصدر أورلاندو المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن ليوبار والأهلي.