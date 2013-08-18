بالصور| بيونسيه تتألق بـ5 "بدل" استعراضية مختلفة في مهرجان "في" بإنجلترا

كتب : إنجي رأفت منذ 49 دقيقة

أحيت المغنية بيونسيه حفلاً موسيقياً في مهرجان" v" أو "في" بإنجلترا، وكانت الحفلة الأولى لها بعد ما قامت بقص شعرها بالكامل.

وانبهر الجمهور بأداء المغنية بيونسيه في الحفل، حيث قدمت العروض الاستعراضية المتنوعة مع فرقة الرقص الخاصة بها.

وارتدت بيونسيه، خمسة بدل استعراضية مختلفة في الحفلة، حيث بدأت الحفل ببدلة استعراضية سوداء لامعة، وحذاء ضخم لونه أسود، بكعب عالٍ.

وغيرت بيونسيه بعد ذلك بدلتها السوداء وارتدت بدلة بيضاء، نصف كم، وحذاء لونه فضي وبعد ذلك لجأت للبدلة الخضراء اللامعة والمصنوعة من "الترتر".

وختمت بيونسيه، الحفل ببدلتها المثيرة باللون "الموف" وشديدة اللمعان، ووضعت بيونسيه مكياجا خفيفا يميل للون بشرتها ولم تغيره مع تغير ملابسها.