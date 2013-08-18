حبس 404 من أنصار مرسي 15 يومًا لاتهامهم بالشغب والتخريب في أحداث رمسيس

أمر المستشار وائل حسين، المحامي الأول العام بنيابة شمال القاهرة، بحبس 404 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث رمسيس 15 يومًا بتهمة الشروع بالقتل والقتل والقيام بأعمال شغب وتكدير السلم العام ومحاولة اقتحام قسم روض الفرج والتخريب. ووقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب، وقوات الأمن والأهالي من جانب آخر بميدان رمسيس، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وكان الآلاف من أنصار مرسي احتشدوا أمام مسجد الفتح برمسيس، للمشاركة في فعاليات ما أطلقوا عليه «جمعة الغضب»، احتجاجا على فض اعتصامي «رابعة والنهضة».

شبكةعيونالإخبارية

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