مصادر فلسطينية: فتح معبر رفح جزئيًا والسماح بسفر حافلة واحدة

كتب : الأناضول منذ 3 دقائق

فتحت السلطات المصرية، معبر رفح البري بشكل جزئي، اليوم، وسمحت بمرور حافلة واحدة فقط حتى الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة المقالة ماهر أبو صبحة: إن "السلطات المصرية فتحت معبر رفح اليوم الأحد بشكل جزئي وسمحت حتى الساعة 10:20 بالتوقيت العالمي بمرور حافلة واحدة فقط".

وأشار أبوصبحة إلى أن العمل بالمعبر سيستمر من الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش، حتى الساعة 1:00، موضحًا أن السفر سيقتصر على أصحاب الإقامات والمرضى.

كانت السلطات المصرية، أعادت فتح معبر رفح، أمس السبت بشكل مفاجئ، وسمحت بمرور حافلة واحدة فقط بعد إغلاق دام يومين.

وأعربت وزارة الداخلية في حكومة غزة المقالة في تصريح لها، أمس السبت، عن استيائها من استمرار إغلاق معبر رفح، مطالبة بآلية محددة للعمل داخل المعبر.

وأغلقت السلطات المصرية، صباح الخميس الماضي، معبر رفح البري على حدودها مع قطاع غزة، لأسباب قالت إنها "أمنية".