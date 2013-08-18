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أوباما يعود إلى واشنطن ويستعد لأيام صعبة

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أوباما يعود إلى واشنطن ويستعد لأيام صعبة أوباما يعود إلى واشنطن ويستعد لأيام صعبة

كتب : أ ف ب الأحد 18-08-2013 11:15

يعود الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم مع انتهاء عطلته القصيرة، إلى واشنطن حيث سيواجه في الأسابيع المقبلة على الأرجح أزمات خطيرة حول الميزانية والديون.

وسيعود أوباما مساء اليوم إلى واشنطن بعد عطلة قصيرة استمرت ثمانية أيام في جزيرة مارتاز فينيارد الفخمة في ولاية ماساتشوسيتس (شمال شرق).

والخطاب الرسمي الوحيد الذي ألقاه خلال العطلة خصص لمصر عندما دان الخميس القمع الدموي للمتظاهرين من قبل الجيش المصري.

ومع بقاء التطورات في بلد بات "على طريق خطير" في ذهنه وباستثناء توقف قصير لحضور قمة مجموعة العشرين في روسيا مطلع سبتمبر، يفترض أن يركز الرئيس الأميركي كثيرا على السياسة الداخلية حتى أكتوبر.

وسيكون على الكونجرس حيث يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب ويملكون أقلية معطلة في مجلس الشيوخ، الاتفاق على الواردات والنفقات قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستضطر الدولة الفدرالية لإغلاق خدماتها الإدارية "غير الأساسية".

ومنذ أن استعاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب في 2011، كادت خلافاتهم مع أوباما في هذا الشأن أن تؤدي إلى حالة الشلل هذه عدة مرات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة.

لكن بعض الجمهوريين هددوا بألا يرضخوا هذه المرة لأن الأول من أكتوبر سيشهد أيضا دخول شق كبير من إصلاح التأمين الصحي الذي يعد إنجازا أساسيا في حصيلة أداء الرئيس، حيز التنفيذ.

ويمكن للأميركيين المحرومين من تغطية صحية التسجل للحصول عليها.

ونظم الجمهوريون في مجلس النواب أربعين تصويتا رمزيا لإلغاء الإصلاح وهددوا بعدم التصويت على أي ميزانية تموله.

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